شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يقترب من 75 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد 23 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، أمس الخميس إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و 600 ألف و652 جنيهاً ليصل اجمالى مع حصده حتى الآن 74 مليوناً و 600 ألف جنيه، أى يقترب من 75 مليون جنيه فى 23 يوم عرض فقط حيث انطلق الفيلم فى السينمات يوم 25 يوليو الماضى.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.