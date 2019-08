شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترويجية كبرى من HBO لمسلسها الشهير Succession والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اأطلقت شبكة قنوات HBO الأمريكية، حملة ترويجية كبرى، لمسلسلها الشهير Succession، الذى يعرض منه موسم ثانى حالياً عبر الشبكة والمقرر عرض ثانى حلقاته يوم الأحد المقبل.

وانتشرت الاعلانات الترويجية للموسم الجديد بشكل واسع عبر مختلف المواقع الشهير كجزء من حمل كبرى تروج لها الشبكة من أجل مسلسلها الحائز على خمسة ترشيحات لجوائز الأوسكار.

المسلسل من بطولة كل من بريان كوكس الذي يلعب دور لوجان روي، وهو شخص قوي وذو نفوذ واسع يقف على رأس عائلة روي التي تسيطر على العديد من المنصات الإعلامية العالمية، جيريمي استرونج، الذى يلعب دور الابن كيندال والذى يعمل مديرًا لأحد الأقسام، وكيران كولكن الذى يلعب دور الأخ رومان وهو أخو كيندال الصغير يتسم بأنّه شخص مرح وكثير الكلام، وسارة سنوك التي تلعب دور شيف وهي ابنة لوجان الوحيدة والأخت الأصغر لكل من رومان وكيندال.

مسلسل Succession من تأليف الكاتب جيسي أرمسترونج، صاحب الأعمال المتميزة والتى اشهرها Peep Show وFresh Meat وThe Thick of It ، بينما قام بإخراج الحلقة الافتتاحية المخرج أدم مكاى، صاحب الفيلم الشهير The Big Short.