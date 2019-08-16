شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصالها عن ليام هيمسوورث.. مايلى سايرس تطلق أغنية حزينة بعنوان "Slide Away" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المغنية العالمية مايلى سايرس، أغنية جديدة بعنوان "Slide Away"، بعد انفصالها مؤخراً عن الممثل ليام هيمسوورث، شقيق الممثل العالمى كريس هيمسوورث.

وتحدثت سايرس فى أغنيتها الجديدة عن الأنفصال فى اشارة الى علاقتها العاطفية المنتهية منذ اسابيع قليلة، بعد قصة حب عنيفة جمعتها مع هيمسوورث.

ونشرت سايرس، مقطع من الأغنية الجديدة، عبر حساباتها الرسمية بمختلف مواقع السوشيال ميديا منذ قليل، لتلقى استحسان الكثيرين، على ان تطرحها بشكل رسمى قريباً.

ونقلت احدى الصحف الأجنبية، عن مصادر مقربة من الثنائى، أنهما قررا الأنفصال بشكل رسمى بعد زواج دام 6 أشهر، وفشل محاولات الاندماج مع بعضهما فى حياة زوجية.