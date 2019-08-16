شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تشارك بـ3 عروض فى المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المعهد العالى للفنون المسرحية، التابع لأكاديمية الفنون، فى فعاليات المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ12 بـ3 عروض مسرحية تقدم على مسرح على فهمى داخل مقر المعهد.

العروض المشاركة هى الشاطئ وتعرض يومى 22 / 23 أغسطس فى تمام الساعة 6 مساء، العذراء والموت وتعرض يومى 25 / 26 أغسطس فى تمام الساعة 6 مساء، والجميلة والوحش وتعرض يومى 28 / 29 أغسطس فى تمام الساعة 8 مساء.

ويشارك فى الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى 70 عرضا مسرحيا موزعة على ثلاثة مسابقات هى : ( المسابقة الأولى)، والتى تشمل العروض المسرحية التى تنتجها المؤسسات المتخصصة فى المسرح مثل (مسرح الدولة بكل قطاعاته - مسرح القطاع الخاص ) والمسابقة الثانية، تشمل " مسابقة مسرح الشباب " وتشمل :الكليات والمعاهد العليا وتكون الأولوية للعروض الفائزة فى المسابقات الكبرى التى تقيمها الجامعات وأيضا تشمل الفرق المستقلة والحرة والتجارب النوعية والنوادى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وورش الشباب بالبيت الفنى للمسرح ووزارة الشباب و الرياضة ومكتبة الإسكندرية والفنادق والشركات والبنوك والنقابات الفنية ومواسم نجوم المسرح الجامعى والمسرح الكنسى.

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بينما المسابقة الثالثة فهى مخصصة للعروض المسرحية الموجهة للطفل من الأطفال والكبار وتشمل : الهيئة العامة لقصور الثقافة والمسرح المدرسى العام والخاص والبيت الفنى للمسرح ومسرح الطفل بالنوادى ووزارة الشباب و الرياضة والبيت الفنى للفنون الشعبية و الاستعراضية والمركز القومى للطفل بالمجلس الأعلى للثقافة ومسرح الطفل بالقطاع الخاص وصندوق التنمية الثقافية.

المهرجان القومى للمسرح المصرى ينطلق يوم 17 أغسطس ويخرج حفلى افتتاحه وختامه الفنان القدير أحمد عبد العزيز رئيس الدرة الثانية عشر وتستمر فعالياته حتى يوم 30 أغسطس الذى يشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز التى تصل لنحو 40 جائزة موزعة على لأقسام ومسابقات المهرجان .