دينا عن مدحت صالح: "صاحب الصوت الرائع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الفنانة دينا، صورة جمعتها بالمطرب مدحت صالح، خلال جلسة بأحد الأماكن العامة، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

وكتبت دينا: "بنمسي عليكوا.. أنا والفنان الجميل صاحب الصوت الرائع مدحت صالح".

وكانت دينا، كشفت مؤخرًا ببرنامج "عرب وود"عن خضوعها لعملية تجميل خلال الفترة الماضية، وأوضحت أنها تعرضت لحادث وكسر بالأنف اضطرها للخضوع إلى عملية تجميل.

يُذكر أن، أخر أعمال دينا، مشاركتها في مسلسل "نسر الصعيد" مع محمد رمضان، الذي عُرض في رمضان 2018.

