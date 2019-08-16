غدًا.. استئناف تصوير "حواديت الشانزليزيه" في مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد فريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" لاستئناف التصوير غدًا السبت 17 أغسطس، بعد انتهاء إجازة العيد.

وقالت مؤلفة العمل نهى سعيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "فريق عمل المسلسل حصل على إجازة العيد التي من المقرر انتهاءها والعودة لاستئناف التصوير غدًا السبت، في مدينة الإنتاج الإعلامي بديكور شارع عماد الدين".

"حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، إنتاج شركة سينرجي.