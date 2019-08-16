بالفيديو| طرح برومو جديد للحلقة العاشرة من المسلسل التركي "لا أحد يعلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت الصفحة الرسمية للمسلسل التركي "لا أحد يعلم"، على موقع "إنستجرام" ثاني بروموهات الحلقة العاشرة التي من المقرر عرضها الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري، وهي الحلقة المؤجلة من الأسبوع الماضي بسبب عيد الأضحى.

وضم البرومو مشهد إطلاق النار على زينب آلتشين "ديجو" و بوراك سردار "الطيار"، واعتداء مجموعة من الرجال عليه ودفاع كرم جيم "علي" عنه، وكذبة أوزجي كايا "سيفدا" بإعلانها زواجها من "علي".

"لا أحد يعلم" لم يتحدد بعد عدد حلقاته بشكل نهائي، ويواصل فريق العمل تصويره بالتزامن مع عرضه.

يحكي المسلسل قصة علي أوغلو الذي فقد طفله في حادث مُدبر ويبحث عن شقيقه، يُقدره أهل الحي الذي يعيش فيه ويلقبوه بـ"الشيخ"، ويمتلك مهارات قتالية وقدرة على الرؤية في الظلام، بسبب تدريبات كان يتطلبها عمله السابق، ويلتقي بـ"سيفدا" ليقع في حبها ويحاول حمايتها من أخطار عدة. المسلسل بدأ عرضه في 11 يونيو الماضي.