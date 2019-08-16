"خيال مآتة" يتراجع للمركز الثالث لأول مرة منذ طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تراجع فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي لأول مرة للمركز الثالث، ضمن قائمة إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى السينمائي.

كانت دور العرض استقبلت الفيلم أول أيام العيد الأحد 11 أغسطس، ونجح في البقاء بالمركز الثاني متفوقًا على فيلم "الفيل الأزرق 2"، حتى أخر أيام العيد، ليشهد أمس الخميس 15 أغسطس تراجعه بعد حصوله على إيراد قُدر بـ3 ملايين و173 ألفًا و637 جنيهًا.

"خيال مآتة" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، لطفي لبيب، محمود الليثي.

يُذكر أن الفيلم تعرض لعملية قرصنة، وسُربت له نسخة عالية الجودة فنيًا على مواقع الانترنت قبل يومين.