أحمد سعد عن محمد رمضان: صديقي العزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان أحمد سعد، صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان، في إحدى المناسبات الخاصة التي جمعتهما، وذلك عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام".
وكتب سعد معلقًا عليها: "صديقى العزيز".
يُذكر أن أخر أعمال محمد رمضان كان فيلم "الكنز 2" من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبدالرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبدالعزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم.
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