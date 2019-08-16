أحمد سعد عن محمد رمضان: صديقي العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان أحمد سعد، صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان، في إحدى المناسبات الخاصة التي جمعتهما، وذلك عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام".

وكتب سعد معلقًا عليها: "صديقى العزيز".

يُذكر أن أخر أعمال محمد رمضان كان فيلم "الكنز 2" من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبدالرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم: محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبدالعزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم.