أحمد صلاح حسني: كلنا جوانا عيوب والمواجهة بالحقيقة أفضل علاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجه الفنان أحمد صلاح حسني نصيحة لجمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بضرورة مراجعة النفس بين الحين والآخر، بدافع الرغبة في التحسن وتغيير السلبيات لإيجابيات.

وغرّد حسني "أجمل حاجة ممكن تعملها انك كل يوم تقعد مع نفسك تشوف السلبيات وتحاول أن تغيرها لإيجابيات، لأن مفيش حد كامل كلنا جوانا عيوب ومميزات، عشان كده لازم نفكر ونعيد شريط حياتنا كل فترة سواء على المستوى الإنساني أو المهني، مواجهة نفسك بالحقيقه أفضل علاج ودافع للتحسن عن اقتناع".

جدير بالذكر أن أخر أعمال أحمد صلاح حسني الفنية مشاركته بالتلحين في ألبوم هيثم شاكر الجديد، والذي يحمل عنوان "معرفة قديمة"، وتم طرحه مؤخرًا.

