تراند اليوم : بطلة "صراع العروش" تتهم إسرائيل باختطاف طفلتها...

اتهمت الممثلة البريطانية جوزفين جيلان، الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها أثناء وجودها مع صديقتها، بينما كانت نجمة مسلسل "صراع العروش"، تتلقى علاجًا من اكتئاب ما بعد الولادة.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن جيلان، إن سلطات رعاية الطفل الإسرائيلية "اختطفت" طفلتها جلوريا ذات الثمانية أشهر، بعد أن هددت الشرطة صديقتها بسجنها إذا لم تمنحهم الطفلة.

ووفق النجمة البريطانية، فإنهم سرعان ما منحوا طفلتها إلى عائلة أخرى، إلا أنه ليس لديها أدنى فكرة عن مكان طفلتها، حيث لا يسمح لها بزيارتها أو رؤيتها، على حد قولها.

وكشفت تقارير أن الشرطة ضمت الطفلة بأمر من المحكمة، ومن المقرر عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل.

وكانت الممثلة البريطانية قد انتقلت إلى إسرائيل بعد فترة قصيرة من إنجاب طفلتها خوفًا من قيام سلطات رعاية الأطفال البريطانية بأخذ ابنتها بعيدًا عنها.

وقال متحدث باسم سلطات رعاية الأطفال الإسرائيلية، إن ما يصب في مصلحة الأطفال هو المحرك الأساسي لأي قرار تتخذه السلطات.