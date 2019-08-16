تراند اليوم : فيديو| سؤال محرج لملكة جمال الكون عن زوجها السابق يغضب "وليد توفيق"

قوبل سؤال وجهه الإعلامي اللبناني "نيشان" وجّهه الى ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، خلال استضافتها مع زوجها المطرب اللبناني وليد توفيق في برنامج "توأم روحي" بعاصفة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاجأ "نيشان"، "رزق" بتخييرها بين زوجها الأول أبو حسن سلامة وزوجها الحالي "النجم العربي"، حين سألها: "بكل صدق، من أحببتِ أكثر، أبو حسن سلامة أم وليد توفيق؟"، فأجابته "الحبّ حبّ، بغض النظر إذا كان لوليد أو لك أو حتى لابني".

وعند إصرار نيشان على إعادة طرح السؤال، قاطعه توفيق متسائلاً: "شو بدّك بهالسؤال انت؟"، ورفضت رزق بعدها الإجابة.

يُذكر أن "نيشان" اعتاد توجيه هذا النوع من الأسئلة، إذ سأل في مقابلة سابقة الفنانة المصرية ليلى علوي عن حبها للراحل فاروق الفيشاوي، لتجيبه بحزم بأن سؤاله غير ملائم للتوجه به لامرأة متزوجة.