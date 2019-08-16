فيديو..مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع: ليس لديّ مشاعر تجاه لطيفة ولا ضدها وهذه نصيحتي لنانسي عجرم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:37 مساءً - مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع شخصية مثقفة منفتحة على ثقافات العالم . ناقد فني، ينتقد ويتقبل نقد الآخرين له. لذا تراه يقول رأيه بكل حرية غير آبه لردات الفعل المترتبة عن حرية رأيه. يعترف أن للفنانين الذين انتقدهم جمهورهم لكنه يقول "هذا رأيي أنا وانتهى الأمر".

بعد البلبلة التي أثيرت مؤخراً إثر تصريحاته بحق الفنانة إليسا والفنان جورج وسوف وعن سبب عدم برمجته للفنانة لطيفة على جدول مهرجان قرطاج تاركاً برمجتها لوزير الثقافة التونسية، كل هذه البلبلة أعاد مختار الرصاع في حديث خاص لـ"الخليج 365" تأكيده على ما قاله . لكن هذه المرة ردّه على الفنانة لطيفة الذي أكد فيه أنه فعلاً لم يبرمج اسمها على جدول مهرجان قرطاج.

جورج وسوف



مهرجان قرطاج مازال لغاية الآن محط اهتمام الفنانين الذين يتمنون الوقوف على مسرحه. كيف يتم برمجة الفنانين وعلى أي قاعدة تتم جدولة المهرجان؟

تتم جدولة المهرجان باعتماد أنماط موسيقية متنوعة ومتعددة من العالم العربي والعالم الغربي. ونأخذ بعين الاعتبار أذواق الجمهور المختلفة إلى جانب فتح المجال للأصوات الشابة التي بدأ يلمع نجمها. فنفسح لهم المجال في الوقوف على مسرح قرطاج دعماً منا لهم إلى جانب ذلك نخصص مساحة كبيرة لأصوات نجوم من العالم العربي ومن تونس ومن المغرب العربي.



تصريحك الأخير في ما يتعلق بالفنانة إليسا ورداً على سؤال من قبل الإعلامي هادي الزعيم في إذاعة موزايك عن عدم برمجة الفنانة إليسا هذا العام لتشارك في مهرجان قرطاج

صرحت في حديثك "أن إليسا لا تعجبني". فردت عليك إليسا عبر صفحتها على "تويتر" قائلة : "الناس بتروح وبتجي، وإليسار بتبقى ملكة قرطاج".

اليسا



ما رأيك في ردها؟

هي من حقها الرد. وأنا من حقي أن أعطي رأيي. نحن كشعب تونسي لدينا حرية التعبير . إذا سئلت سؤالاً أرد عليه بصراحة أنا لا أنافق في ردّي على أي سؤال قد يطرح عليّ. هناك أناس كثر منافقون. لو طرح عليهم ذات السؤال الذي طرح عليّ قد ينافقون في ردّهم . إليسا لديها مستمعون كثر. وهي شخصية لذيذة ، متميزة لديها روح خفيفة الظل . ومن حقها أن تردّ عليّ. وهذا لا يفسد بالود قضية. إذا أنا لم أبرمج إليسا في مهرجان قرطاج أو لا يعجبني غناؤها فهذا لا يعني أنني أكرهها. أنا ضد نوع معين من الفن. هذا ذوقي الفني وانتهى الأمر .



الفنانة إليسا لديها قاعدة جماهيرية كبيرة . فنها قد يختلف مع ذوقك الفني لكن عندما أعلنت عن عدم إعجابك بفنها لم تراع مشاعر جمهورها الكبير.



ما تقولينه صحيح. أنا لم أقل إن إليسا ليس لديها جمهور أو معجبون . لكني من منطلق إدارتي لمهرجان قرطاج لست مجبراً على برمجة فنانين دون برمجة فنانين آخرين . السنة الماضية إليسا غنت في مهرجان بنزرت وكان حفلها ناجحاً جداً. ومهرجان بنزرت لا يبعد مسافة عن مهرجان قرطاج. وقد يكون جمهور قرطاج توجّه العام الماضي لحضور حفلها في مهرجان بنزرت. لذلك لم أبرمجها هذا العام للمشاركة في مهرجان قرطاج، تحسباً أن الجمهور قد حضر حفلها العام الماضي. وهذا قد يؤثر على نسبة الحضور في مسرح مهرجان قرطاج.

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في حوار أجرته "الخليج 365" مع الفنانة لطيفة، ورداً على سؤال لماذا لم تتم برمجتها على لائحة المشاركين في مهرجان قرطاج إلا في آخر أسبوع وقبل بدء المهرجان، قالت:" إن مدير مهرجان قرطاج لم يبرمج اسمي للمشاركة في المهرجان ولا أعلم لماذا يكرهني؟



أنا لا أكره أحداً. أنا أعمل في الحقل الثقافي وتنظيم الحفلات الثقافية منذ ثلاثين عاماً. وليس لدي أي مواقف مسبقة أو مشاعر معينة تجاه أي فنان. صحيح أنا لم أبرمج الفنانة لطيفة للغناء في مهرجان قرطاج لكن قد تمت برمجتها من قِبل جهات أخرى .



قالت الفنانة لطيفة: "لقد قام وزير الثقافة ببرمجة اسمي للمشاركة في المهرجان"، وذكرت أنها عاتبة عليك لأنك لم تقدم لها الدرع حتى أنك لم تلق التحية عليها أثناء انتهائها من حفلها على مسرح قرطاج وأن وزير الثقافة هو من قدم لها درع المهرجان بدلاً منك، علماً أنك أنت من تقوم دائماً بتقديم درع المهرجان للفنانين المشاركين في مهرجان قرطاج ، ما تعليقك على ما قالته؟

لطيفة





أنا أحترم تدخل وزير الثقافة في برمجة الفنانة لطيفة للمشاركة في المهرجان. لست مجبراً بأن أقدم الدرع لكل الفنانين . وزير الثقافة قدم للطيفة الدرع فهذا شرف لها. لقد قمت أنا بإعداد وتنظيم حفلها أسوة بتنظيم وإعداد حفلات الفنانين المشاركين في المهرجان . ليس لديّ مشاعر تجاهها ولا ضدها. أحترمها كفنانة نجحت في مصر كما كان لها مسيرة حلوة في تونس . أنا لم أبرمج حفلها وانتهى الأمر .



شجبت الفنانة لطيفة أيضاً ما قلته بحق الفنان جورج وسوف واصفاً إياه بأنه انتهى وأكدت في لقاء مع "الخليج 365" أن هذه الكلمة قاسية ومسيئة بحق الفنان جورج وسوف . هل مازلت مصرّاً على رأيك في ما قلته عنه "هل هو لا يزال موجوداً. لقد انتهى" ؟



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هناك العديد من محبي جورج وسوف شتموني على الكلام الذي قلته في حقه . جورج وسوف فنان عملاق وكنت في شبابي مغرماً بفنه. لكن مؤخراً تدهور صوته وما قلته عن الفنان جورج وسوف هو كلام صحيح. الفنان عندما يشعر أن المدارك (القدرات) الصوتية لديه بدأت تنقص، عليه حينها أن يتنحى من أجل محافظته على الصورة الحلوة التي يعرفها الجمهور عنه. الفنان صباح فخري عندما وجد نفسه لم يعد قادراً على الغناء بذات الجمالية التي كان يغني بها ترك الفن.

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ما رأيك بكل من الفنانين؟



-الفنانة نانسي عجرم؟

نانسي ليست فنانة فقط هي أيضاً ممثلة لديها تعابير في وجهها وملامحها. وهذا واضح عليها في تصوير "كليباتها" . نانسي عندما تغني، تغني بكل مشاعرها . أغنياتها لها معانٍ جميلة. نانسي لديها إدارة فنية مميزة وبارعة بإدارة جيجي لامارا الذي صنع من هذه الإنسانة اللطيفة روحاً جميلة في الغناء والتعبير.

نانسي عجرم





هل توجه لنانسي رسالة تشجعها على دخول عالم التمثيل؟



ما رأيته في نانسي أن ثمة مشاهد تمثيلية تؤديها في "كليباتها" قد تؤهلها إلى أن تدخل في عالم الأفلام العالمية .



الفنانة نجوى كرم؟



صوت رهيب ، مستطرداً في كلامه ومتسائلاً في الوقت نفسه ثمة فنانة تدعى ديانا حداد لديها صوت جميل قد اشتركت في مهرجان قرطاج عام 1997 لكن الآن لا أدري أين أصبحت. الفنانة هبة طوجي ظاهرة صوتية كبيرة لديها حضور جماهيري كبير . أنا معجب جداً بصوت السيدة فيروز ومازلت . كذلك معجب بصوت الفنانة جوليا بطرس. فهي محافظة على فنها الملتزم وتتميز بصوت جميل .

لماذا لم تتم برمجة الفنانة نوال الزغبي في مهرحان قرطاج؟

ليس هناك ثمة موقف إنما هناك ثمة اختيار.



هل للفنانة نوال الزغبي جمهور في تونس؟

في الماضي نعم كان لها جمهور لكن الآن لست أدري.

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