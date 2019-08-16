أحمد عز ينشر صورة وجهه مصابًا بجروح.. ويحيّر الجمهور بشأن تعرضه لاعتداء من شقيقة زينة

اتهم الفنان أحمد عز منذ أيام شقيقة الفنانة زينة بالتعدي عليه خلال تواجده في أحد فنادق منطقة العلمين بالساحل الشمالى بمصر، وتقدم عز ببلاغ إلى الشرطة من أجل إثبات الواقعة والتحقيق فيها، ولم يصرح عز بأي تفاصيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإلى أين وصلت التحقيقات.

وخرج الفنان أحمد عز عن صمته خلال الفترة الماضية حيث لم يتناول واقعة المشاجرة التي جرت مع أسرة الفنانة زينة وتعرضه للاعتداء من شقيقتها لكنه نشر منذ ساعات صورة عبر حسابه على “انستجرام” وفي وجهه بعض الإصابات ولم يعلق عز على الصورة التي نشرها وكأنه قصد ترك الجمهور في حيرة بسبب تلك الإصابات، حيث اختلفت تعليقات متابعيه ما بين أن الجروح سببها واقعة المشاجرة التي حدثت منذ أيام أو أن الصورة قديمة ومن كواليس فيلمه الأخير “ولاد رزق2” حيث أن عز يرتدي ملابس شتوية في الصورة بينما حدثت الواقعة في الساحل الشمالي في فصل الصيف.