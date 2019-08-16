شاهد: شجار بين فرح الهادي وفتاة بسبب عقيل.. ما القصة؟

فوجئ متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تظهر فيه فرح الهادي، فيما تخوض شجاراً مع فتاة تقف برفقة زوجها عقيل.

وتبين بعد ذلك أن المقطع هو مشهد تمثيلي يشارك فيه الزوجان. وظهرت الهادي في مقطع آخر موضحة أن المشهد جزء من احد المسلسلات.

وقالت إنها بكت فعلاً وبشدة أثناء أداء احد المشاهد، موضحة أنها تفضل البكاء بصدق خلال التمثيل.

وكشفت أنها تشعر بالحماس للأدوار التي تقوم بأدائها حتى أنها خسرت القليل من وزنها من أجل الظهور في هذا العمل.

وأضافت أنها خضعت من أجل ذلك أيضاً لعملية شفط لغلوغ، مشيرة إلى أنها اشتاقت للتمثيل لأنها انطلقت منه في بداياتها ولأنه عملها الحقيقي.