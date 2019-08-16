بالفيديو.. "كليب "إنساي" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطى 92 مليون مشاهدة على يوتيوب

تخطى فيديو كليب "إنساى" للفنانين محمد رمضان وسعد لمجرد حاجز الـ 92 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحه على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
ويشار إلى أن أغنية "إنساي" هي التعاون الأولبين الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، وقد تم تصويرها في فرنسا، كلمات شوبكشي، فرغلي بلكس ومن إخراج حسام الحسيني.
يذكر أن آخر أعمال المطرب سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان، أما آخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنية "بابا" كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.
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