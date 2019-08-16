الليلة.. حفل "بغدادي بيج باند" بمهرجان الأوبرا الصيفي

يستعد عازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي، الليلة، لتقديم حفل موسيقي بمصاحبة فرقته "بغدادي بيج باند"، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، وذلك في دار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم بغدادي خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية، بالإضافة

إلي مختارات من ألحان الموسيقى العربية التى أعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز منها برازيل، مزاج جيد، موجة، إبريل في باريس، كرنفال لوس ريوس، مامبو جامبو، شيء صغير مجنون يدعي الحب، نيويورك نيويورك، رقصة القمر، وحلق بى إلى القمر.

يذكر أن مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة إمتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003.