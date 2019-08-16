الليلة.. عرض علاء الدين والأميرة ياسمين على مسرح النهار

يقدم مسرح النهار، الليلة، العرض المسرحي "علاء الدين والأميرة ياسمين"، المقتبسة من فيلم ديزني الشهير للأطفال، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي كالتالي "30، 50، 75، 100"

جنيه.يشار إلى أن أحداث المسرحية تدور حول قصة علاء الدين الشهيرة وهو الفتي الفقير، الذي يقع في حب الأميرة ياسمين، ولكن يصعب الوصول إلي قلبها، فيستعين بجني المصباح حتي ينجح في تحقيق أهدافه، ويدخل في عدد من المغامرات والتحديات الصعبة.يذكر أن مسرحية علاء الدين بطولة ريم احمد، خالد محمود، ألحان وأشعار وائل طه، ديكور حمدي عطيه، استعراضات أشرف فؤاد، أزياء أميره صابر، إضاءة وليد درويش، تأليف عبد الرحمن حسين، وإخراج إيهاب ناصر.