قال الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، رئيس الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، إنه يسعى خلال هذه الدورة لتطوير التنظيم عن السنوات الماضية، لافتًا إلى أن هذا لم يتحقق إذا لم يساعد الجمهور والجميع فى ذلك حتى يظهر المهرجان بشكل يُشرف مصر أمامالعالم.
أكد "عبدالعزيز" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أن تنظيم أعداد الجمهور على المسرح سوف يكون الحجز بأسبقية الحضور، لعدم وجود تكدس وازدحام أمام المسارح، وأضاف أن شبكة dmc هي المتعهدة بتغطية المهرجان لتوصيل رسالةالمهرجان للجمهور في المنزل حتى يعي أن هناك مسرحًا لابد أن يعلموا عنه، وذلك للجمهور غير المتخصص.
يذكر أنه من المقرر افتتاح، غدًا السبت، الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، وتشهد عددًا كبيرًا من العروض المسرحية، التي تصل إلى 72 عرضًا، في المسابقات المختلفة، حيث يضم المهرجان 3 أقسام، وتشمل 5 مسابقات.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عبدالعزيز لـ"الوفد": نسعى للتطوير في الدورة الـ12 من القومي للمسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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