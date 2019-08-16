حققت أغنية "شاري بالغالي" للمطرب هشام عباس 383,307 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأسبوعين على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن "شاري بالغالي" إحدى أغنيات ألبومه الجديد، الذي سيحمل اسم "عامل ضجة"، كلمات حسن عطية، ألحان أحمد زعيم، توزيع توما. ألبومه الجديد، الذي سيحمل اسم "عامل ضجة"، كلمات حسن عطية، ألحان أحمد زعيم، توزيع توما. يذكر أن تعاون المطرب هشام عباس مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: "أيمن بهجت قمر، وشادي نور، وأمير طعيمة، وحسن عطية، ومحمد جمعة، ومحمد النادي، وأحمد زعيم، ومحمد يحيى، وتامر علي، وتوما، وهاني ربيع، ووسام عبدالمنعم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعرّف على مشاهدات "شاري بالغالي" لهشام عباس بعد أسبوعين من طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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