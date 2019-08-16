فن ومشاهير

التفاصيل الكاملة لحفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

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 يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل، بقرية العلمين في الساحل

الشمالى.

 من المقرر أن تتراوح أسعار تذاكر الحفل على النحو الآتي: 200،

500، 750، 1000.

 يشار إلى أنه سوف يقدم "رمضان" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

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