التفاصيل الكاملة لحفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل، بقرية العلمين في الساحل

الشمالى.

من المقرر أن تتراوح أسعار تذاكر الحفل على النحو الآتي: 200،

500، 750، 1000.

يشار إلى أنه سوف يقدم "رمضان" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.