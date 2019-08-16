تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، ومن المقرر أن يعرض مساء اليوم الجمعة كل من :

"المتفائل"

يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء يوميا ما عدا الأربعاء، وذلك على المسرح القومي بالعتبة، عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام أمام.

أسعار التذاكر ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ جنيه.

" بيت الأشباح"

يعرض في الساعة السابعة مساء يومي الخميس والجمعة، وذلك على المسرح العائم الصغير بالمنيل

"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شابا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.

أسعار التذاكر ٣٠،٥٠ جنيها، ومجانا لذوي القدرات الخاصة.

"مترو"

يعرض في الساعة السابعة مساء يومي الخميس والجمعة، وذلك على مسرح اوبرا ملك برمسيس

"مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابى، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامى، تصميم استعراضات حمدإبراهيم، ديكور أحمد مورو، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض

فكرة و إخراج عادل رأفت.

سعر التذكرة ٣٠ جنيها.

"يوم أن قتلوا الغناء "

يعرض فى الساعة السابعة والنصف مساء يعرض اليوم الخميس فقط.

العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق ، شادى سرور ،طه خليفة ،ألحان فؤاد، حمادة شوشة ، محمد ناصر ،هايدى رفعت ،أداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى ، موسيقى أحمد نبيل ، ديكور محمد سعد ،ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.

أسعار التذاكر :٣٠ جنيها.

" نوح الحمام"

يعرض غدا الجمعة في الساعة السابعة مساء، على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبد الصبور، بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف و إخراج أكرم مصطفى.

سعر التذكرة ٢٠ جنيها.

" الحادثة"

يعرض في الساعة التاسعة مساء مستمر حتى الجمعة، على مسرح الغد بالعجوزة.

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" الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر ،نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.

أسعار التذاكر ٣٠،٣٥ جنيها.

" أوبرا بنت عربي"

يعرض في الساعة التاسعة مساء على مسرح السلام بالقصر العيني يومي الخميس والجمعة، على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

"أوبرا بنت عربي "من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود،

نهاد فتحي، محمد السعداوى، هانى عبد الحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، أداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوى القدرات ونجوم السيرك القومي ، دراما شعرية اهداء سامح مجاهد ، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق ،أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، اخراج هشام علي.

أسعار التذاكر ٣٠،٥٠،٧٥ جنيها.

"حمام الست"

يعرض في الساعة التاسعة مساء، بالإسكندريةعلى مسرح بيرم التونسي بالشاطبي.

"حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمد عز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.

أسعار التذاكر ٢٥،٥٠،٧٥،١٠٠ جنيها.

ميمي ومامي"حكايات السندباد"

يعرض في الساعة الساعة السابعة مساء، على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي.

تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة هيثم محمد ، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع.

أسعار التذاكر ٢٥،٥٠،٧٥ جنيها.

"ولاد البلد"

ويعرض يوم الجمعة والسبت، ١٦،١٧ أغسطس برأس عارب.

العرض بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

"رحلة الزمن الجميل "

يعرض اليوم الخميس فقط في الساعة السابعة مساء، للأطفال بالقاهرة على مسرح القاهرة للعرائس

العرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا ، موسيقي وألحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجى، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.

أسعار التذاكر ٢٥، ٣٥ جنيها.