تعرف على تفاصيل المسابقة الثالثة للدورة الـ 12 للمهرجان القومي للمسرح المصري

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12، المقرر إقامته مساء غد السبت في دار الأوبرا، عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الثالثة من المهرجان.
ويشار إلى أنه تتضمن المسابقة الثالثة الخاصة بعروض الطفل، والتي يقدمها الكبار أو الأطفال أو ذوي الهمم والقدرات الخاصة، 20 عرضا متنوعا يقدمها عدةجهات مختلفة، منها: المسرح المدرسي، والبيت الفني للمسرح، ومسرح الطفل بالنوادي، ووزارة الشباب والرياضة.
وهي كالتالي:
أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الثالثة :
أ/ يعقوب الشارونى
أ/ مى عبد النبى
د/ محمد عبد المعطى
أ/ منير الوسيمى
أ/ طارق الدويرى
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