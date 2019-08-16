السبت.. انطلاق فعاليات المهرجان القومي للمسرح بالأوبرا

تنطلق فعاليات الدورة الـ12 للمهرجان القومي للمسرح المصري، مساء السبت المقبل، من المقرر أن يقام حفل الافتتاح علي المسرح الكبير بدار الأوبرا.
يشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة من نجوم ومبدعي المسرح، ويتولى إخراج الحفل الفنان القدير أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان، ويخرج الفقرة الفنية المخرج مناضل عنتر.
يُكرم المهرجان القومي للمسرح المصري عددًا مننجوم المسرح المصري، أبرزهم يوسف شعبان، ولطفي لبيب، وسوسن بدر، وعلي الحجار، وتوفيق عبدالحميد، وهالة فاخر، كما يتم تكريم عدد من مبدعي المسرح، وهم: الكاتب يسري الجندي، ومدير الإدارة المسرحية عاصم البدوي، والمخرج محسن حلمي، ومهندس الديكور د. عبد ربه عبد ربه، والكاتب السيد حافظ، إضافة إلى تكريم عدد آخر من الفنانين الذين رحلوا، وهم: "فاروق الفيشاوي، ومحسنة توفيق، ومحمود الجندي، ومحمد نجم، والمدير المالي والإداري للمسرح القومي الراحل فؤاد السيد".
يذكر أن تشهد الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، عددًا كبيرًا من العروض المسرحية، التي تصل إلى 72 عرضًا، في المسابقات المختلفة، حيث يضم المهرجان 3 أقسام، وتشمل 5 مسابقات.
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