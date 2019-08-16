يقام مساء اليوم، الجمعة، حفل الهضبة عمرو دياب، وذلك في مجمع الماسة الفندقي بالعلمين الجديدة في الساحل الشمالي، بحضور عدد ضخم من جمهور الهضبة.
يشار إلى أنه تجرى شركة إيجبت كلندر تجهيزات عالمية للحفل، وذلك بمشاركة مهندس الصوت جورج سعيد، والإضاءة وليد الحريرى، والمسرح تامر فوزى، تحت إشرافمحمد سيف إيجبت كلندر.
من المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير"، بجانب مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. التجهيزات الأخيرة لحفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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