بالصور.. التجهيزات الأخيرة لحفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة الليلة

يقام مساء اليوم، الجمعة، حفل الهضبة عمرو دياب، وذلك في مجمع الماسة الفندقي بالعلمين الجديدة في الساحل الشمالي، بحضور عدد ضخم من جمهور الهضبة.

يشار إلى أنه تجرى شركة إيجبت كلندر تجهيزات عالمية للحفل، وذلك بمشاركة مهندس الصوت جورج سعيد، والإضاءة وليد الحريرى، والمسرح تامر فوزى، تحت إشراف

محمد سيف إيجبت كلندر.

من المقرر أن يقدم الهضبة خلال الحفل أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير"، بجانب مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

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