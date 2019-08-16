- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 12:52 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية مايا نصري، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جمعتها وأطفالها وزوجها.
وظهرت فيها وهي تجلس وسط هؤلاء فيما يقف زوجها المخرج المصري إيهاب لمعي، محاولاً احتضان الجميع.
وبدا أن الصورة التقطت للفنانة وأسرتها لمناسبة الاحتفال بيوم ميلادها. وهو ما أوضحته من خلال التعليق حيث كتبت: “في يوم ميلادي، لا يمكنني أن اشكر الله بما يكفي على هذه الهدايا الرائعة. إيهاب لمعي، زوجي العزيز، حب حياتي، ميكاييلا، جيوفاني والطفلة مانويلا، اطفالنا الثلاثة. اتمنى لكم يوماً رائعاً جميعاً”.
وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها الذين أعربوا عن شوقهم لفنها وأغنياتها، متسائلين عما إذا كانت ستعود إلى الساحة الفنية مجدداً أم لا.
ويشار إلى أن مايا ظهرت منذ أشهر ضمن حلقة من برنامج “بيت الكل” الذي يقدمه الممثل اللبناني عادل كرم على شاشة قناة MTV اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا مايا نصري مع أطفالها بعد غياب.. كم أصبح عددهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.