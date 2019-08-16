كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 12:52 مساءً - ظهرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي في مقطع فيديو جديد أشارت من خلاله إلى تعرض ابنتها فاطمة لإصابة.
ودعت الأخيرة إلى الظهور إلى جانبها وإلقاء التحية الصاباية على المتابعين. وهو ما فعلته الطفلة بجرأة كبيرة.
وطمأنت الممثلة هؤلاء على صحة الإبنة التي بدا انها تعرضت لإصابة أثناء الرقص مع أطفال آخرين في إحدى المناسبات.
وتوجهت بالشكر إلى كل من اتصل محاولاً الاطمئنان على حالتها. وذكرت منهم الفنانة الكويتية صديقتها إلهام الفضالة وزوجها.
وأعجب الكثيرون بعفوية الفتاة وجرأتها، حيث حقق الفيديو على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 51 ألف مشاهدة.
ويشار إلى أن الفنانة الكويتية نشرت على حسابها على التطبيق فيديوهات وصوراً التقطت خلال تقديمها عروض مسرحية “عودة ريا وسكينة” مع الفنانة إلهام الفضالة والفنان داوود حسين وحققت من خلال احدها أكثر من 148 ألف مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفوا إلى ابنة هيا الشعيبي.. شاهدوا جرأتها الكبيرة وما قصة إصابتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.