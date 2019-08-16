كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 12:52 مساءً - ينشغل الأهل عند انتظار مولودهم بجنسه، وتكثر الأسئلة المتمحورة حول هذا الأمر مع كثرة النصائح المنتشرة لتحديد جنس المولود، كالأطعمة المساعدة وطريقة ممارسة الجنس وسلوك الأم وغيرها من الأسئلة التي يجيب عليها الطبيبان فيصل القاق ولبيب غلمية



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كانت هذه تفاصيل خبر صبي أم بنت… شاهدوا الطريقة العلمية الصحيحة لتحديد جنس المولود! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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