شاهدوا.. هجوم ضد نيشان بسبب سؤال غير لائق لجورجينا رزق بحضور زوجها وليد توفيق

كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 12:52 مساءً - هاجم عدد كبير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي المذيع اللبناني نيشان بسبب سؤال غير لائق وجّهه الى ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، خلال استضافتها مع زوجها الفنان اللبناني وليد توفيق في برنامج “توأم روحي”.

وفوجئت رزق بنيشان يخيّرها بين زوجها الأول أبو حسن سلامة وزوجها الحالي “النجم العربي”، حين سألها: “بكل صدق، من أحببتِ أكثر، أبو حسن سلامة أم وليد توفيق؟”، فأجابته “الحبّ حبّ، بغض النظر إذا كان لوليد أو لك أو حتى لإبني”.

وعند إصرار نيشان على إعادة طرح السؤال، قاطعه توفيق متسائلاً: “شو بدّك بهالسؤال انت؟”، ورفضت رزق بعدها الإجابة.

يُذكر أن هذه النوعية من الأسئلة ليست جديدة على نيشان، إذ سأل في مقابلة سابقة الفنانة المصرية ليلى علوي عن حبها للراحل فاروق الفيشاوي، لتجيبه بحزم بأن سؤاله غير ملائم للتوجه به لامرأة متزوجة.