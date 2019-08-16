عبادي الجوهر يشوق جمهوره لحفل سوق عكاظ

متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان عبادي الجوهر جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة شوق من خلالها جمهوره لحفله الغنائي الذي سيقام خلال الأيام المقبلة بسوق عكاظ.
وغرد “الجوهر” وقال: “جمهوري الغالي موعدنا يوم 23 أغسطس في موسم الطائف ومن أجمل الأماكن التي لها مكانة تاريخية وحضارية كبيرة في العالم العربي سوق عكاظ”.
وأحيا الفنان عبادي الجوهر، مؤخرا، حفلا غنائيا ناجحًا بمشاركة ألمع نجوم الأغنية السعودية يتقدمهم الفنان رابح صقر والفنان عايض يوسف، في محافظة النماص السعودية، وقدم خلاله باقة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والجديدة.
وتصدر عبادي الجوهر، قوائم الأكثر تداولا على “تويتر” خلال الشهر الماضي، بسبب حفله الغنائي الكبير الذي قدمه بمدينة الباحة والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا.
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