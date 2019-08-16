كارلا حداد تُفجع بوفاة أعز الناس

توفيت السيدة ابتسام جوزيف ناصيف، والدة مقدمة البرامج كارلا حداد، اليوم الجمعة 16 آب 2019 في مستشفى القديس جاورجيوس “الروم” وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان إمتد لحوالي 13 عاماً.

ينقل جثمان الفقيدة يوم السبت 17 الجاري الساعة العاشرة قبل الظهر من مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) – الأشرفية، الى بلدتها روم، حيث تقام الصلاة لراحة نفسها الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك.

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تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة القديس جاورجيوس – روم من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً.

ويوم الاحد 18 الجاري في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك طريق الشام – تجاه كلية الطب من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً.

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من كارلا حداد ومن عائلة الفقيدة.