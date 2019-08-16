عودة سعد لمجرد لأهله في المغرب

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""الخليج 365"" من بيروت: بارك محبو النجم سعد لمجرد بعودته للمغرب. وذلك في التعليقات الواردة على الصورة التي نشرها مع والديه في المنزل، بعد السماح له بزيارة بلده الذي غاب عنه لأكثر من عام بسبب احتجازه داخل فرنسا على خلفية اتهامه بالاغتصاب ووضعه تحت المراقبة مع سوارٍ في يده. وكتب معلقاً عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "البيت السعيد الله على راحة بين أحضان الوالدين، اللهم لك الحمد".
الجدير ذكره أن آخر زيارة له إلى المغرب كانت في شهر رمضان 2018، حيث قضى شهر الصوم مع والديه. فيما قررت السلطات الفرنسية إطلاق سراحه في ديسمبر 2018، بشكلٍ مؤقت بعدما دفع كفالة مالية مع استمرار التحقيقات الجارية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.