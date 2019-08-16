كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 11:49 صباحاً - شاهد أحد السائقين امرأة مسنّة لا تقوى على السير وتهمّ باجتياز الطريق في كورنيش المزرعة مقابل محمصة الحلبي، فما كان منه إلا أن ركن سيارته جانبا وأقدم على حملها واجتاز بها الطريق وعاد الى سيارته ليكمل طريقه في لمحة انسانية جميلة، بحسب صفحة “وينية الدولة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر في بيروت.. ركن سيارته جانباً وحمل امرأة مسنّة مساعداً إياها على اجتياز الطريق ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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