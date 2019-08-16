سعد لمجرد بين احضان والديه في المغرب

رغم محاكمته في فرنسا ومنعه من مغادرة البلد، تمكن الفنان المغربي سعد لمجرد من العودة المؤقتة الى بلده الأم المغرب، بعد إن أخذ الاذن من السلطات المعنية الفرنسية، لتمضية فترة العيد بين ذويه واقاربه، قبل عودته مجددًا الى فرنسا.

وقد نشر لمجرد على حسابه عبر موقع انستغرام صورة تجمعه بأهله في المغرب ارفقها بالتعليق التالي: “الله على الراحة بين احضان الوالدين”. وكان قد نشر في وقت سابق صورة تجمعه بالنجمة سميرة سعيد وبعض الأصدقاء اثناء وجوده في فرنسا، حيث امضيا أجمل الاوقات سويًا.

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صور “لمجرد” هذه لاقت ترحيبًا كبيرًا من جمهوره، خصوصًا تلك التي التقطها في المغرب مع ذويه، حيث عبروا عن حبهم الكبير له، متمنين الافراج عنه قريبا ليتمكن من العودة نهائيا الى بلده الام.

يذكر ان “لمجرد” قد اصدر مؤخرا اغنية مشتركة مع النجم المصري محمد رمضان، بعنوان انساي، ولاقت اقبالا واعجابا كبيرا من المستمعين.

وكان سعد لمجرد قد زار المغرب عام 2018 وأمضى فترة شهر رمضان الى جانب عائلته، حكما قام بتصوير أغنية “كازابلانكا” في المغرب وأطلقها حيث حصدت ارقاماً عالية.

فهل يستغل سعد تواجده في بلده ويصوّر أغنية جديدة قبل أن يعود الى فرنسا؟