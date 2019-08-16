هيثم شاكر يفجر مفاجأة ويعلن إصابته بمرض خبيث

بالتزامن مع إطلاق ألبومه الجديد “معرفة قديمة” والنجاح الذي بدأ يحصده منذ اللحظات الاولى لطرح العمل، فجر الفنان المصري هيثم شاكر مفاجأة صادمة لمحبيه، وذلك بعدما أعلن عن مروره بتجربة مرضية خطيرة في السنوات الماضية.

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وإتخذ “شاكر” من حسابه على فايسبوك منبراً ليتحدث عن الموضوع ويكشف عن كل التفاصيل التي مر بها في السنوات الماضية، مشيراً الى أنه سعيد جداً بردود أفعال الجمهور حول ألبومه “معرفة قديمة”. شاكراً كل من كتب كلمة جميلة عن الألبوم الجديد.

وتابع “شاكر” موضحاً أنه غاب فترة طويلة عن محبيه وصلت الى الخمس سنوات ولكن الغياب ليس بإرادته وذلك بسبب المرض الخبيث الذي أصابه. مشيراً الى أنه لا يريد الغوص أكثر في تفاصيل الموضوع معلناً تعافيه منه وقال “مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه”.

وختم واعداً الجمهور بأنه لن يغيب عنهم بعد الآن ومستمر بتقديم أعمال تليق بهم.