فيفي عبده ممنوعة عن الوجبات السريعة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: مُنِعَت الفنانة المصريّة فيفي عبده عن الوجبات الجاهزة بعد إصابتها بوعكةٍ صحيّةٍ إستمرّت تداعياتها لمدّة أسبوعين اعتذرت خلالهما عن النشاطات الفنيّة.

وفي التفاصيل، لقد شخّص الأطباء إصابتها بـ"التسمّم الغذائي والنزلة المعويّة الحادّة التي ترافقت مع الألم"، بسبب تناولها لوجبة غذائيّة غير سليمة.

يشار إلى أن "عبده" فقدت وزنها بشكلٍ كبير في الآونة الأخيرة ما دفع البعض للتساؤل عن وضعها الصحي وسبب نحافتها والتبدّل السريع الطارئ على شكلها علماً أنها مرت بأزمةٍ صحية حادة، في شهر مارس، وكتبت لجمهورها وقتها عبر حسابها على "إنستغرام": "‏إدعولي أنا عيانة بموت إدعولي ربنا يشفينى ويشفي كل مريض ‏يا رب العالمين آمين".