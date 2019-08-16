شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة فيلم "العارف" لـ عز وفهمى تسافر بلغاريا للتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت شركة "سينرجى فيلمز" على غد السبت، للسفر إلى بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية لفيلم " العارف" ، بطولة النجمين أحمد عز وأحمد فهمى، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 15 يوماً، ويسافر كل من أحمد عز، واحمد فهمى، ومصطفى خاطرن وكارمن بصيبص، والمخرج أحمد علاء وبعض من فريق التصوير، وآخرون.

وفى سياق آخر، يعرض حاليا للنجم أحمد عز فيلم "ولاد رزق 2" محققاً نجاحا كبيرا وايرادات وصلت لـ 43 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال الأسبوع الأول من عرضه، ويشارك فى بطولته النجوم عمرو يوسلإ، ريم مصطفى، غادة عادل، أحمد داوود، أحمد الفيشاوى، محمد ممدوح، خالد الصاوى، باسم سمرة، وأخرون، تأليف صلاح الجيهنى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجى ورو الطاهر برودكشن.

فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.