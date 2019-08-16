شكرا لقرائتكم خبر عن "كل واحد عايز يطلع برىء".. اتهامات متبادلة حول سبب انفصال مايلى وليام هيمسورث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال انفصال النجمة العالمية مايلي سايروس عن زوجها النجم العالمي ليام هيمسورث يثير الكثير من الجدل بوسائل الاعلام حول العالم، والذي اعتبروا هذا الموضوع مادة خصبة لجذب المزيد من القراء.

وتحولت قصة انفصال مايلي و ليام بعد 7 أشهر فقط من الزواج بين اصدقاء الطرفين كل منهم يحاول الدفاع عن بطريقته الخاصة و توجيه الاتهامات للشخص الآخر وهو ما أظهر مدى التضارب في القصص حول السبب الحقيقي للانفصال .

فقد اخبرت مصادر مقربة من مايلي سايروس البالغة من العمر 26 عام أن المطربة حاولت "ببسالة" إنقاذ الزواج لكنها لم تقبل تناول ليام هيمسورث المشروبات الكحولية بهذه الطريقة المفرطة اضافة الى تناوله للمخدرات .

في حين ادعت احدى المصادر لموقع TMZ من المقربين لليام أن المشكلة الحقيقية التى تسببت في الانفصال هي خيانة مايلي ، و يقول احدي أصدقاء نجم The Hunger Games إن مغنية اغنية " Wrecking Ball " قد وجهت لليام اتهامات تعاطيه المخدرات والكحول لصرف الانتباه عن السبب الحقيقي للانفصال .

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مايلي سايروس وليام هيمسورث



مايلي سايروس وليام هيمسورث



مايلي سايروس وليام هيمسورث