محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر صناع "مسرح مصر"، عبر حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، صورًا من كواليس الموسم الأخير.
وقدم فريق العمل، مسرحية "ريا وسكينة"، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا.
يذكر أن النجم أشرف عبدالباقي، فاجئ جمهور فرفة "مسرح مصر" بأن الموسم السابع للعروض، والذي سينطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.
ونرصد لكم في هذا التقرير، صور وفيديوهات من كواليس وعروض مسرح مصر الموسم الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر صور وفيديو من كواليس الموسم الأخير لـ"مسرح مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.