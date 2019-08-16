صور وفيديو من كواليس الموسم الأخير لـ"مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر صناع "مسرح مصر"، عبر حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، صورًا من كواليس الموسم الأخير.

وقدم فريق العمل، مسرحية "ريا وسكينة"، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن النجم أشرف عبدالباقي، فاجئ جمهور فرفة "مسرح مصر" بأن الموسم السابع للعروض، والذي سينطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.

ونرصد لكم في هذا التقرير، صور وفيديوهات من كواليس وعروض مسرح مصر الموسم الأخير.