بالصور.. نجوم الفن والرياضة في زفاف نجل شقيق السبكي وكريمة طارق فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبد الناصر:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير على مشاركة المنتج أحمد السبكي، الاحتفال بزفاف "أحمد سيد السبكي"، نجل شقيقه السيناريست سيد السبكي، على "راندا" كريمة المطرب طارق فؤاد، داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.

أحيا الحفل النجم رامي صبري، الذي أشعل الحفل بالعديد من أغانيه المميزة وكان ضمن الحضور كابتن محمود الخطيب والمستشار مرتضي منصور، وكابتن أحمد السيد، وكابتن هشام حنفي ومن نجوم الفن مدحت صالح، محمد رمضان، والمنتج محمد السبكي عم العريس، والمنتج والمخرج كريم السبكي، والمنتج محمد أحمد السبكي، وحمدي بدر مدير اعمال حماقي، ونهال عنبر، والمخرج حسام الحسيني.

هذا بالإضافة إلى مصطفى حجاج، وعلاء مرسي، والراقصة صوفينار وشيري بيجاتو، وأحمد عاطف مدير شركة أحمد السبكي للإنتاج والصحفي مصطفى مرتضي، ومحمد رجب وسليمان عيد وشريف باهر، وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص على أغاني رامي صبري، على مدى ساعة ونص الساعة.

كما شارك في إحياء الفقرة الأولى المطربة أمينة والراقصة الاستعراضية دينا.