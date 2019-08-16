إيمان سلامة: أنا شبه سعاد حسني.. وأُجسد شخصية تعاني فترة حكم "الإخوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أجرت الفنانة الشابة إيمان سلامة، حوارًا مع مجلة سيدتي الخليجية، حيث تحدثت عن الشبه الكبير بينها وبين "السندريلا" الفنانة سعاد حسني، وأعمالها الفنية القادمة.

نرصد لكم أبرز ما قالته إيمان سلامة، كالآتي:

- أشبه سعاد حسني كثيرًا.

- أُجَسِّد في مسلسل "الضاهر"، شخصية تدعى رشا، وهي فتاة مسيحية تُحِبُّ زميلها المسلم، وتعاني من الاضطهاد في فترة حكم الإخوان لمصر في 2012.

- المنتج ريمون نقار، رشّحني لمسلسل "الأب الروحي"، ثم وافق على ترشيحي المخرج بيتر ميمي الذي صوّرت معه مشهداً واحداً فقط في الجزء الأول، ثم تعاونت في الجزء الثاني مع المخرج تامر حمزة.

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- تجمعني جلسات عمل حالياً مع شركة "فنون مصر"، المنتجة لمسلسل "الأب الروحي"، للتفاوض على جميع البنود النهائية، إذ من المتوقع أن نبدأ تصويره في نهاية شهر سبتمبر القادم.

- شرف لي أن يربطني الناس بالسندريلا المصرية سعاد حسني حتى ولو بالشبه الشكلي، فأيّ شخص يتمنّى أن يرتبط اسمه بها.

- بطولة المسلسل " السندريلا" ، فلم تُعرض عليّ. يا ليتني أنال 1% من حب الناس لها، وكنت سأقدم المسلسل أفضل من منى زكي لو عُرض علي.

- عُرضت عليّ مؤخراً أعمال تعكس شخصية سعاد حسني ولكنها تأجّلت لأسباب إنتاجية وإخراجية.

- الغناء بالنسبة لي أداء فقط كممثلة تُغني وليس احترافاً. فالتمثيل هو الأساسي، أما الغناء فهو يخدم التمثيل.