بعد دعم "الجونة".. الانتهاء من فيلم "الرجل الذي باع ظهره"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة، على موقع إنستجرام، صورة للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

وعلق الحساب على الصورة: "أعلنت المخرجة التونسية كوثر بن هنية عن الانتهاء من إنتاج فيلمها الأخير (الرجل الذي باع ظهره")، الفيلم يتابع قصة اللاجئ السوري سام علي، الذي سافر من بيروت ليلتقي بحبيبته في باريس، والفيلم بطولة الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي ويحيي ماهي".

كان الفيلم قد حصل على جائزة ودعم من منصة الجونة السينمائية للأفلام في مرحلة التطور في مهرجان الجونة السينمائي ٢٠١٨، ومتوقع إطلاقه في الربيع القادم.