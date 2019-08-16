تراند اليوم : للمرة الأولى منذ أكثر من عام.. مطرب عربي شهير متهم بالاغتصاب يعود لبلده...

نشر المطرب المغربي سعد لمجرد، صورة تجمعه بوالديه بعد عودته إلى المغرب للمرة الأولى منذ أكثر من عام بعد احتجازه في فرنسا على خلفية اتهامه بالاغتصاب.



وعلق "لمجرد" على صورته مع والديه وهو متواجد معهما في المنزل، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام": "البيت السعيد الله على راحة بين احضان الوالدين، اللهم لك الحمد".

وقوبلت الصورة بتفاعل كبير من قبل جمهور "لمجرد"، الذين قدموا له التهنئة على عودته إلى بلده.

وكانت آخر زيارة لمجرد للمغرب في رمضان 2018 حيث قضى شهر الصوم مع والديه.

وأوقف لمجرد منتصف سبتمبر 2018 قبل أن يفرج عنه في الخامس من ديسمبر من العام ذاته بشروط ترغمه على الإقامة في باريس خلال التحقيق الذي يتولاه قاضي التحقيق في دراجينيان (جنوب شرق).

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وستتم محاكمة المغني المغربي بتهمة "الاعتداء الجنسي" وليس "الاغتصاب" وهي التهمة التي وجهت إليه في البداية.

وكانت امرأة شابة اتهمت لمجرد بالاغتصاب نهاية العام 2016 في باريس، بعد أن قام باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى الاغتصاب.

فيما استأنفت مقدمة الشكوى قرار تخفيف التهم من اغتصاب إلى "اعتداء جنسي".

ولن تبدأ محاكمته قبل العام 2020 على أقرب تقدير بغية درس طلب مقدمة الشكوى التي لا تزال تصر على محاكمة المغني بتهمة الاغتصاب.