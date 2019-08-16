بالصور.. التجهيزات الأخيرة لحفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

يقام مساء اليوم، الجمعة، حفل الهضبة عمرو دياب، وذلك في مجمع الماسة الفندقي بالعلمين الجديدة في الساحل الشمالي، بحضور عدد ضخم من جمهور الهضبة.

ويشار إلى انه تجرى شركة ايجبت كلندر تجهيزات عالمية للحفل، وذلك بمشاركة مهندس الصوت جورج سعيد والاضاء وليد الحريرى والمسرح تامر فوزى وتحت اشراف

محمد سيف ايجبت كلندر.

ومن المقرر ان يقدم الهضبة خلال الحفل أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" بجانب مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة على خشبة المسرح

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