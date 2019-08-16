بالصور.. التفاصيل الكاملة لحفل نداء شرارة في ساقية الصاوي

أحيت الفنانة نداء شرارة، حفلًا غنائيًا ضخمًا في قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء أمس، الخميس، والذي شهد حضور كامل العدد.

ويشار إلى انه حرص العديد من الفنانين على التواجد منهم ياسمين

نيازي، و أدهم سليمان، و سارة نخلة، ورنا سماحة، والاعلامي خليل جمال، والشاعر احمد حسن راؤول والموزع محمد عاطف الحلو، و الملحن سامر أبو طالب، وغيرهم.

وقامت نداء بغناء عدد من الاغاني منها حبيتك بالتلاتة، وسهرانة انا، وبتخون، وبعدو عطرك، ودرجات، وكلام في كلام.

كما قامت بغناء أكثر من ميدلي، واغاني متنوعة للعديد من النجوم منها نخبي ليه، وقلب واحد، ويهون الليل، ويا مسهرني و غيرها.

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