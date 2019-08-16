80 فيلمًا تتنافس على جوائز مسابقات مهرجان الجونة السينمائي

يتنافس أكثر من 80 فيلمًا على جوائز مسابقات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تنطلق شهر سبتمبر المقبل.

تكشف إدارة المهرجان، خلال مؤتمر صحفي يعقد في 26 أغسطس بالقاهرة، عن أسماء وجنسيات الأفلام المتنافسة بجانب البرامج الموازية، وورش التدريب، وجلسات النقاش التي ستقام بمشاركة مجموعة من أبرز

نجوم وصنّاع السينما.

استطاع المهرجان، الذي انطلق، للمرة الأولى، في 2017 بمدينة الجونة السياحية المطلة على البحر الأحمر، أن يجذب إليه كبار صنّاع ونجوم السينما العرب والأجانب، وأن يقدم أحدث الأفلام المنتجة بالمنطقة.

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تقام الدورة الثالثة في

الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر.

قالت إدارة المهرجان في بيان إن الدورة الثالثة تهدف إلى "جمع صنّاع السينما في المنطقة ونظرائهم من كل دول العالم، بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية".

كان المهرجان كشف في وقت سابق عن استضافة الممثل الكندي، من أصل مصري مينا مسعود، الذي شارك في فيلم (علاء الدين) من إنتاج شركة ديزني.