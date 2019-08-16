ميا خليفة قادمة إلى لبنان!!

كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - نشرت الممثلة الاباحية ميا خليفة عبر حسابها على موقع انستاغرام، “ستوري” تضمنت صورة لطيارة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط الـ”MEA”، وعلّقت عليها كاتبة “خذيني معك” وارفقت الجملة بعلم لبنان.

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