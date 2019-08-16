مادلين طبر: سيمون أسمر استاذ الكلّ ورفضت منصب وزيرة الثقافة لهذا السبب

في محطة الـ OTV في منطقة “سن الفيل” بيروت عموماً وفي استديو next خصوصاً، أطلت الممثلة مادلين طبر مع الاعلامي سيرج أسمر وزميلته أنوار أبو حمدان عبر مقابلة تلفزيونية أكثر من رائعة استهلتها بروبرتاج كلَّلَ مسيرتها الفنية التي دامت أكتر من 35 سنة، وعن بداية مشوارها بالعمل في الاذاعة وتلفزيون لبنان مع العلم ان “طبر” كانت لم تتجاوز 18 عاماً ولكن موهبتها وجرأتها كانتا مصدران رئيسيان لتثبت جدارتها بالتمثيل ومازالت حتى اليوم تمتلك نعم وشوق هذه المهنة.

كشفت الممثلة مادلين طبر الملقبة بـ ‘السلطانة’ عن سلسلة من حلقات مصورة أطلقت عليها عنوان ‘a little advice’ عبر حسابها الخاص على فايسبوك وانستغرام، هدفها مساعدة الناس وتقبل الآخر بالاضافة الى اعطائهم الطاقة الايجابية.

كما لم تتردد السلطانة بالبوح ولأول مرة مع الاعلامي سيرج أسمر على شاشة “أو تي في” عن مشروع جديد ناقشته مع معالي وزير الثقافة محمد داوود خلال زيارتها لبنان وهو مشروع دور للأوبرا، مشيرة الى ان لبنان بلد الحضارة ومن المؤسف غياب دور اوبرا يشغل الشباب ويبعدهم عن المخدرات والجنس الرخيص بالاضافة الى جميع الصور التي تشوه المنظر العام للبنان.

في سياق الحلقة، أبدت “طبر” رأيها بمجموعة كبيرة من الممثلين والممثلات نذكر منهم:

الراحل عزت أبو عوف وصرحت بأنه قيمة وقامة لمصر وللوطن العربي أجمعه وخسارته موجعة على جميع الشعب العربي ولكن الحياة مستمرة ومصر خلاقة مع ولادة نجوم جديدة مبدعة.

بالنسبة للممثل الكبير عادل امام عبرت عن حبها واحترامها الكبير له كاشفة عن اتصال قام به “امام” بهدف طلب “طبر” للعب دور ضيفة شرف معه ولكن لم تقبل طلبه كونها ترغب العمل معه بدور بطولة، وبعد زيارتها الى دولة الامارات ولقائها بالممثلة المصرية لبلبة استطاعت الأخيرة اقناعها بلعب دور ضيفة شرف اذ قبولها يسمح لها للعب دور البطولة بالفرصة المقبلة ومازالت حتى اليوم تنتظرها.

وعن الممثل المصري الكبير فاروق الفيشاوي رحمه الله، أعربت عن عشقها للعمل معه كونه كان يتمتع ببساطة وعفوية لا مثيل لها بالاضافة الى شخصيته الفريدة من نوعها ناعيتاً اياه بالرحمة والمودّة.

بالنسبة للممثلة سميرة البارودي شهادتها مجروحة كونها سيدة نشيطة وقديرة ترفع لها القبعة.

وعن الاعلامية نضال أحمدية وصفتها بابنتها المثقفة الذكية التي تجيد الاصغاء.

ووصفت يسرا بالايقونة وعبرت عن اعجابها بأغنية ‘٣ دقات’ اذ أرجعتها إلى مقاعد الشباب.

عن الممثلة مي عز الدين أكدت بأنها صبية مجتهدة ولكن لم تتوفق بالكوميديا اذ قدمت صورة مشوهة عن الغجر وشكرت ربها برفضها هذا العمل الرمضاني.

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رفضت طبر معاتبة المغني المصري هاني شاكر وأكدت بانه قيمة اضافية لمصر كونه رئيس نقابة الفنانين.

من ناحية أخرى لم تخف مادلين طبر مشاعرها وعاطفتها الكبيرة التي تكنها لعائلتها، بداية مع والدها أبو جورج الذي علمها التميز واللياقة وبناء شخصية صلبة، وصولاً الى ابنة اختها جورجينا التي عاشت معها أكتر من ٢٠ عاما وتعتبرها ابنتها، وأخيراً الى خالتها التي تعدها اكبر خسارة تعرضت لها من بعد وفاتها ومازالت حتى اليوم ذكراها محفورة في قلبها.

”راغب علامة تلميذ سيمون أسمر وتلميذي بس ولا مرة قال شي عني أو تشكرني وأنا لقَّبته بـsuper star” موقفا أدلت به “طبر” كونها تحترمه وتحبه و”العتب على قدر المحبة!!”

من جهة أخرى، اعتبرت “طبر” الدراما التركية فيروس سيزول، كما عبرت عن استيائها من هذه الأعمال وبأنها لن تفيد إلا جيوب المنتجين الذين يستوردونها، أما أن تكون هي البديل فهذا مستحيل!

عن علاقتها مع المخرج اللبناني سيمون أسمر أكدت مادلين انه صاحب استديو الفن وصانع النجوم الأول في لبنان وبانه أستاذ الكلّ قائلة: ”مين كبير متلو؟ كل الفنانين لازم يقيموا احتفال باسم ‘شكراً سيمون’!

”يلّي استحوا ماتوا” مثل شعبي لبناني استخدمته مادلين طبر على الهجوم الذي شنه عليها الفنان المصري تامر عبد المنعم، حينما قال: (اللي عملته مادلين طبر معايا في أزمة مسلسل الضاهر عيب)، معبراً عن غضبه الشديد منها بسبب رفعها دعوى قضائية ضده تطالب فيها بحقوقها المالية نظير مشاركتها في المسلسل. كما لم تتردد طبر عن فضح الأخير عن اخلائه بشروط عقد الاتفاق بينهما، وعدم نشر صورتها على بوسترات دعاية العمل، بالاضافة الى عدم تسليم حقها المادي، رغم انتهائها من تصوير ٩٩٪ من مشاهدها.

هذا وقد ذكرت ان اسمه من ضمن لائحة الاسماء التي حظرتها (بلوك) على واتساب.

على الصعيد الوطني، وجهت رسالة الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون تناشده عن الوضع المأساوي والظلم الذي يتعرض له المواطن اللبناني يومياً.

على الصعيد الثقافي، رفضت الفنانة اللبنانية منصب وزارة الثقافة بسبب بداية مسيرتها ومرحلة الصبا والفتوة اذ أكدت بانها مسؤولية كبيرة ومن الضروري شغر المنصب على أكمل وجه، كما رددت أن اليوم، في هذه المرحلة، لن ترفض المنصب ثانيةً في حال عُرض عليها!.

في الختام، قدَّم الاعلامي سيرج أسمر درعاً تقديرياً باسمه وباسم عائلة الـ ‘او تي في” تقديراً لمسيرتها الفنية كما عبّر عن فرحه وفخره باستضافتها كونها قيمة مضافة لا تُتمن لبرنامج next.