شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يعود بقوة للحفلات.. تعرف على خطته بين مصر ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان مجد القاسم حفلا ثالث أيام عيد الأضحى بالقاهرة، فى أحد نوادى المعادى، ويستعد مجد للسفر إلى لبنان، الجمعة 16 أغسطس الجارى لإحياء حفل بمناسبة "عيد السيدة"، وقد أعد "القاسم" برنامجا غنائيا مميزا للحفلين من أجمل أغنياته ومواويله التى اشتهر بها.

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ويعود مجد القاسم مرة أخرى للقاهرة لإحياء حفل مهرجان القلعة الدولى يوم 27 من أغسطس الجارى ولاستكمال تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "باقة ورد " ، وتعاون مجد فى هذا الألبوم مع مجموعة من الشعراء و الملحنين منهم صلاح عطية و محمود شوفى وخالد عبد الفتاح وأحمد بدر وسيرجيو وسيد راضى وباسم منير وريمون فايق وحازم جربوع وتم تسجيل بعض الاغنيات منها" باقة ورد" و" خال يا خال " " وقدرنا اللى يقدرنا" ومن المقرر طرح الألبوم بداية الشتاء المقبل.