كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 08:49 صباحاً - بعد فترة قصيرة على رحيله، تواصل المحطات المصرية عرض لقاءات وأفلام للممثل المصري فاروق الفيشاوي تكريماً لمسيرته الفنية الكبيرة، ومن هنا عرضت قناة “ماسبيرو زمان”، التابعة للتلفزيون المصري، مقطعاً له وهو يتحدث عن علاقته بعادل إمام، مؤكداً أنهما صديقين قبل دخوله عالم الفن.
وتحدث الفيشاوي عن موقف عاتبه فيه إمام وذلك بسبب دور أداه في فيلم “غاوي مشاكل”، إذ قال له ان إمكانياته التمثيلية بأكبر بكثير من هذا الدور.
وأضاف أنه بعدها شاركه في بطولة فيلم “المشبوه” الذي تشاركا في بطولته بجانب الممثلة المصرية الراحلة سعاد حسني، والذي حقق نجاحاً كبيراً، ويعد من أهم أفلام السينما المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. فيديو نادر لـ فاروق الفيشاوي يتحدث فيه عن علاقته بـ عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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